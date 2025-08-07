Олег Шумейко

Польський клуб Вроцлав підсилився українськими догравальницею Діаною Франкевич та ліберо Алікою Луценко.

Для Франкевич це буде четвертий закордонний клуб. Раніше Діана виступала за Білозгар-Медуніверситет (нині Добродій), Прометей, Вандбовр Нансі (Франція) та чеські Дуклу та Оломоуц.

Луценко ж другий поспіль сезон проведе закордоном. Ліберо збірної України напередодні виступала за литовський Йонавос.

Нагадаємо, що капітан національної команди України Кристина Нємцева також продовжить кар’єру у Польщі.