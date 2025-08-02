Олег Шумейко

Тетяна Лазаренко та Марина Гладун у післяматчевому коментарі після перемоги у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2025 у німецькому Дюссельдорфі з пляжного волейболу прокоментували історичне для України досягнення:

Ми дуже щасливі. Це перший раз, коли жіноча команда України потрапляє до півфіналу. Це історія! Тетяна Лазаренко

У Мюнхені (де команда готувалася до змагань) був дощ також. Дякую командам з Німеччини, які допомагали у підготовці. Це було неймовірно і чудово допомогло напередодні чемпіонату Європи. Марина Гладун

Ви виграли Challenger у Польщі. Чи очікували, що ЧЄ-2025 буде проходити так добре для вас?

Нам головне не здаватися і ми будемо намагатися показувати свою найкращу гру. Марина Гладун

Трансляція півфінального матчу ЧЄ-2025 Лазаренко та Гладун.