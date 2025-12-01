Епіцентр-Подоляни пройшли перше коло чемпіонату України без поразок
У третьому турі городяни обіграли Буревісник та Решетилівку
близько 10 годин тому
У рамках першої частини третього туру чемпіонату України з волейболу відбулися 4 матчі.
Епіцентр-Подоляни обіграли Буревісник та Решетилівку та завершили перше коло без поразок. Представники Полтавщини обіграли Поділля та піднялися на третю сходинку турнірної таблиці, хмельничани у грі з Буревісником завоювали першу перемогу у сезоні.
Суперліга. 3-й тур
Епіцентр-Подоляни – Буревісник 3:0 (25:13, 25:17, 25:10)
Поділля – Решетилівка 1:3 (19:25, 25:20, 23:25, 15:25)
Буревісник – Поділля 0:3 (17:25, 23:25, 14:25)
Решетилівка – Епіцентр-Подоляни 0:3 (13:25, 21:25, 21:25)
Решта матчів третього туру ЧУ відбудуться 6-7 грудня.
Нагадаємо, що Барком-Кажани перервали серію поразок у чемпіонаті Польщі.