Епіцентр-Подоляни розгромили Анортосіс на старті Кубка Виклику
Українці перемогли, Уривкін став MVP з 13 очками
16 хвилин тому
Український клуб Епіцентр-Подоляни яскраво стартував у Кубку Виклику ЄКВ. У першому матчі 1/32 фіналу українці розгромили кіпрський Анортосіс — 3:0.
Гра пройшла в Лімасолі, де українці повністю домінували.
Епіцентр-Подоляни контролювали матч від початку. Найрезультативнішим став Данило Уривкін — 13 очок.
Анортосіс – Епіцентр-Подоляни – 0:3 (19:25, 15:25, 18:25)
Епіцентр-Подоляни: Дрозд (набрав 9 очок), Наложний (11 очок), Коваль (4 очки), Щитков (6 очок), Сидоренко (9 очок), Уривкін (13 очок), Бойко (л). На заміну виходили: Шаповал (2 очки), Диденко (0 очок), Лубан (1 очко).
