Епіцентр-Подоляни збільшили серію перемог на старті чемпіонату України до трьох матчів
МХП-Ладижин відігрався з 0:2 у протистоянні з Поділлям
близько 1 години тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
У Городку завершилися матчі першого туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.
Епіцентр-Подоляни у Суперлізі виграли третій поспіль матч, перегравши Поліцію охорони, а МХП-Ладижин зробив камбек з 0:2 у матчі з Поділлям.
Суперліга. 1-й тур
МХП-Ладижин – Поділля 3:2 (23:25, 23:25, 25:22, 25:19, 15:8)
Поліція охорони – Епіцентр-Подоляни 0:3 (19:25, 15:25, 14:25)
Нагадаємо, що капітан збірної України Юрій Семенюкстав MVP першого матчу чемпіонату Польщі.
