Визначилися фіналісти Суперкубка України з волейболу
Наживо вирішальний матч покаже телеканал XSPORT
близько 11 годин тому
Фото: ФВУ
У Городку на Хмельниччині визначилися фіналісти чоловічого Суперкубка України-2025 з волейболу.
Збірна України U20 впевнено обіграла Житичі-Полісся — 3:0 (25:16, 25:12, 25:20)
У другому півфіналі Епіцентр-Подоляни розібралися з командою МХП-Ладижин — 3:0 (25:12, 25:12, 25:17)
Фінальний матч відбудеться 23 листопада. Початок — о 15:00. Пряма трансляція на телеканалі XSPORT.
