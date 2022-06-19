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Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Фінал. Пряма трансляція
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Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Україна

Франція виграла Золоту Євролігу

Француженки «всуху» переграли представниць Чехії
Волейбол
20:58
Франція виграла Золоту Євролігу
Фото: cev.eu

Завершилася фінальна гра жіночої Золотої Євроліги з волейболу.

Збірна Франції не програла жодного сету у плей-офф турніру. Після національної команди Хорватії не француженки зламали опір представниць Чехії. Найкращим бомбардиром матчу стала діагональна збірної Франції Люсіль Жикель, яка за матч заробила 20 очок.

Золота Євроліга. Фінал. Жінки

Франція – Чехія 3:0 (25:22, 27:25, 25:14)

Нагадаємо, що чоловіча збірна України поступилися в матчі за бронзу змагань. Фінал розіграшу Золотої Євроліги серед чоловіків о 21:30 дивіться на XSPORT.

Олег Шумейко-молодший
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Золота Євроліга

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