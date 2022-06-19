Дива повторити не вдалося. Україна поступилася в матчі за бронзу Золотої Євроліги
Франція виграла Золоту Євролігу
Француженки «всуху» переграли представниць Чехії
20:58
Фото: cev.eu
Завершилася фінальна гра жіночої Золотої Євроліги з волейболу.
Збірна Франції не програла жодного сету у плей-офф турніру. Після національної команди Хорватії не француженки зламали опір представниць Чехії. Найкращим бомбардиром матчу стала діагональна збірної Франції Люсіль Жикель, яка за матч заробила 20 очок.
Золота Євроліга. Фінал. Жінки
Франція – Чехія 3:0 (25:22, 27:25, 25:14)
Нагадаємо, що чоловіча збірна України поступилися в матчі за бронзу змагань. Фінал розіграшу Золотої Євроліги серед чоловіків о 21:30 дивіться на XSPORT.
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