Головний тренер жіночої команди України з волейболу Якуб Глушак оцінив в інтерв’ю Суспільне Спорт виступ підопічних на груповому етапі Золотої Євроліги:

Можемо бути задоволені результатами збірної на цьому етапі. Здобули п'ять перемог у шести матчах, і та єдина поразка від Швеції вийшла так, що з волейбольної точки зору то був не наш день. Багато помилок тоді було, шведки добре зіграли. Але та поразка є для нас гарною лекцією на майбутню зустріч, що такі складні поєдинки теж можуть бути. Але передусім мені подобається, як команда відреагувала на поразку. Ніхто не звісив голову, а відновилися ментально і підійшли до важливого матчу проти Словаччини.

Перед грою зі Словаччиною не хвилювався, що може повторитися історія матчу проти Швеції. Багато розмовляли з дівчатами, команда мала мотивацію витерти ту пляму, яка залишалася після поразки. Тому очікував зовсім на інші дії на майданчику і не помилився. Ми показали волейбол високого рівня.

По тих шести матчах можу сказати, що досі припускаємося багатьох помилок, гра не завжди дається. І в матчах, в яких віддавали суперницям по одному сету, гра в цей період помітно йшла вниз. Тому перед фінальним турніром у Швеції отримали багато інформації для роздумів, як маємо організувати нашу гру.