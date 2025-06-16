Визначилися учасники Фіналу чотирьох Золотої Євроліги – збірна України зіграє з чемпіоном
Матчі відбудуться наприкінці червня у Швеції
40 хвилин тому
Фото: cev.eu
Завершився розіграш групового етапу Золотої Євроліги-2025 з волейболу.
Жіноча збірна України з п’ятьма перемогами у шести матчах посіла друге місце та пробилася у Фінал чотирьох. Іншими півфіналістами плей-оф ЗЄ-2025 стали національні команди Румунії, Швеції та Угорщини. Ігри пройдуть у Швеції 28-29 червня.
Золота Євроліга. Фінал чотирьох. Півфінал
Румунія – Угорщина
Україна – Швеція
Відзначимо, що збірна Швеції є діючим чемпіоном Золотої Євроліги. Саме шведки на груповому етапі завдали національній команді України єдиної поразки.