Михайло Цирук

Перша частина волейбольного сезону збірних 2025 позаду, і проміжні підсумки поки не можуть не тішити. За підсумками першої третини дебютної в історії Ліги націй чоловіча збірна України тримається в зоні плейоф, а жіноча вже перевершила своє минулорічне досягнення у Золотій Євролізі, вийшовши до фіналу чотирьох. Як нам це вдалося та що чекає на наші національні команди далі - розповідаємо у цьому матеріалі.

Яскравий дебют в Лізі націй

Головним ньюзмейкером українського волейболу на початку цього літа стала чоловіча збірна. Один факт дебюту в Лізі націй, який став можливим через розширення турніру в цьому році, уже був подією, вартою уваги, однак про те, що цей дебют вийде настільки якісним, важко було й мріяти.

Звісно, ми маємо розуміти, що стартовий основний тиждень багато команд проводять неосновними складами. Очевидно, що у своєму найсильнішому складі збірна США навряд чи б програла нам 0:3. Та яка, зрештою, різниця: усі ці фактори жодним чином не повинні заважати нам тішитися сухою перемогою над третьою командою світового рейтингу у дебютному матчі в Лізі націй (25:22; 25:20; 25:23), а семеро дебютантів та лише чотири олімпійці у складі американців - це суто їхні справи.

Після стартового тріумфу українці подарували нам ще три пʼятисетових трилери. Перший, проти Куби, завершився на нашу користь (25:22; 20:25; 25:20; 17:25; 15:12). Цінності цій перемозі додає й той факт, що Куба грала майже бойовим складом, на чому акцентував наш догравальник Тимофій Полуян.

Ну а далі було дві поразки, за які точно не соромно. Уже за 14 годин після виснажливого матчу з Кубою українці зустрілися з однією найсильніших команд світу - Бразилією, і мало не вирвали перемогу. У перших двох сетах синьо-жовті просто розтрощили суперника (25:19; 25;14), однак далі фаворит включився, і в наступних трьох партіях, де боротьба тривала до самого кінця, таки вирвав перемогу (22:25; 23:25; 10:15).

На завершення цього ігрового тижня українці грали з Іраном, і знову була близькою до того, аби засмутити суперника. Вирвавши перший сет на більше-менше (30:28), синьо-жовті двічі виходили вперед, проте знову поступилися на тай-брейку (30:28; 30:25; 25:22; 21:25; 9:15).

Максималісти скажуть, що з цього ігрового тижня можна було витиснути більше, песимісти будуть в шоці й від того, що маємо зараз. Однак головне, що можна констатувати за підсумками цих чотирьох матчів - ми точно не чужі на цьому святі волейболу. Україна виглядає конкурентно в кожному матчі та тримає рівень, показуючи зуби у поєдинках з найсильнішими командами планети.

Звісно, це лише початок, далі гранди підтягуватимуть до складів своїх зірок і нам ставатиме все важче. Це чудово розуміють і в самій команді, і навіть після сухої перемоги над США ніхто зірку не спіймав, зокрема й наш пасуючий Віталій Щитков.

Все залежить від нас: якщо будемо показувати свою найкращу гру, показувати класний, ефективний волейбол, то у нас все може вийти. Ми не думали про якісь вильоти з Ліги націй, останнє місце — просто вийшли грати у задоволення, перемагати та робити все, що від нас належить. Вважаю, що у нас все ще попереду, і попри цю перемогу над збірною США, не треба задирати носа — грати далі та додавати з кожною грою якомога краще. Віталій Щитков

Втім, констатуємо те, що є на цей момент: після першого ігрового тижня Ліги націй збірна України з сімома очками посідає сьому сходинку турнірної таблиці, тримаючись у зоні плейоф. Наступний ігровий тиждень наша команда розпочне 25 червня, і там її чекатимуть поєдинки проти Франції (25.06), Туреччини (26.06), Японії (27.06) та Болгарії (29.06).

Жіноча збірна: завдання мінімум виконано

Жіноча збірна України також провела старт міжнародного сезону якісно. Підопічні Якуба Глущака протягом двох тижнів провели всі шість поєдинків основного етапу Золотої Євроліги, і здобувши в них 5 перемог зуміли посісти друге місце та кваліфікуватися до фіналу чотирьох, чого не вдалося зробити минулого року.

Наша команда розпочала турнір з переконливої перемоги над Іспанією (25:16; 20:25; 25:16; 25:15), потім з тим самим рахунком 3:1 обіграла Чорногорію (25:20; 21:25; 25:18; 25:12) та Португалію (25:13; 25:20; 23:25; 25:18), та здолала всуху Словенію (25:23; 25:16; 25:22).

Єдина поразка українок сталася у матчі зі Швецією, у якому вони не змогли взяти жодного сету (20:25; 24:26; 19:25). Однак впевнена перемога над Словаччиною в останньому турі (25:12; 25:21; 25:16) таки дозволила синьо-жовтим застрибнути на друге місце загальної таблиці та потрапити до плейоф.

У півфіналі, що відбудеться 28 червня, на українок чекає збірна Швеції. Суха поразка від цієї команди на основному етапі, звісно, непокоїть, однак загалом це стандартний та звичний суперник на вирішальних стадіях турніру: у 2023 році наша команда здолала Швецію в фіналі (3:0; 3:0), а зараз шанси загалом слід оцінювати як 50/50.

Цікаво, що навіть попри останню поразку букмекери вважають Україну невеличким фаворитом. Що ж, залишилося лише підтвердити цей статус безпосередньо на майданчику.

У матеріалі використані фото Getty Images, CEV