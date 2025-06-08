Олег Шумейко

Жіноча збірна України з волейболу за результатами чотирьох турів Золотої Євроліги-2025 здобула 4 перемоги.

«Синьо-жовті» посідають у турнірній таблиці, залишившись єдиною командою, яка не програвала матчі та не втрачали очок. У попередніх зустрічах українки обіграли Іспанію (3:1), Чорногорію (3:1), Португалію (3:1) та Словенію (3:0). Відзначимо, що у топ-4 знаходяться національні команди Словаччини та Швеції, з якими збірна України зіграє останні матчі на груповому етапі.

Нагадаємо, що гра зі Швецією відбудеться 13 червня, а зустріч зі Словаччиною пройде 15 червня.