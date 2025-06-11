Діагональний збірної України з волейболу Данило Уривкін поділився з Суспільне Спорт очікуваннями від матчів Ліги націй:

Кожен з учасників Ліги націй – кращі збірні у світі, ми це можемо побачити по рейтингу. Це для нас новий виклик, це гарний турнір для підготовки до чемпіонату світу і майбутньої Олімпіади (2028 року). Можливо, нас чимось здивують, Можливо, ми когось. Думаю, що до більшості матчів ми будемо підходити у ролі андердогів і це даватиме нам маленьку перевагу.

Дебют у Лізі націй – це закономірність, більше ніж випадковість. За останні роки ми показуємо гарний прогрес, ніякого хвилюючого очікування у нас немає. Сподіваюся, що ми зможемо ці напрацювання (з тренувань) перенести на майданчик. І показати достойну боротьбу. Кожна гра буде на високому рівні, це і близько не буде в порівнянні з Золотою Євролігою. Ми хочемо витримати усі битви на майданчику і показати, до чого ми готові. Думаю, що можемо очікувати на кілька гучних сенсацій.

Тренер завжди каже, що Україна ні в чому не поступається суперникам за силовими показниками. А от у деяких технічних моментах бракує досвіду та філігранності. Думаю, що наша гра від матчу до матчу буде прогресувати. І на цьому ми ставимо завдання – покращувати нашу гру, взаємодію і готуватися до чемпіонату світу.