Догравальник збірної України Тимофій Полуян на пресконференії перед другим тижнем Ліги націй поділився думками

Це точно був хороший старт для нас. Розуміння цього прийшло після першої гри з США. Звичайно, у нас є певні очікування, – ми чекаємо на перемоги у Лізі націй. І старт був навіть трохи кращим, ніж ми могли собі уявити. Ми будемо намагатися продовжувати виступ у тому ж дусі та прогресувати у подальших матчах.

Це наш перший рік у Лізі націй, тож кожна гра для нас важлива. Ми будемо намагатися взяти кожне очко, виграти кожну гру. Ми спробуємо використати будь-які можливості, які у нас будуть у Лізі націй.

Ми грали з Болгарією у підготовці до Ліги націй. Звичайно, це буде складна гра, команда дуже небезпечно. Особливо, граючи тут (у Бургасі), з їх вболівальниками. Тож очікуємо важкого матчу.

Улюблений сусід по кімнаті у збірній? Це Ілля Ковальов, догравальник. Він з тих людей, які завжди роблять щось смішне або кажуть щось веселе. І у той же час, він ніколи не розуміє, що сталося. Вся кімната сміється, а він дивиться на тебе і не розуміє, що сталося.