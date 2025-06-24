Михайло Цирук

В середу, 25 червня, чоловіча збірна України з волейболу розпочне другий ігровий тиждень Ліги націй 2025. Розповідаємо все найголовніше, що потрібно знати перед майбутніми поєдинками.

Зустріч з грандом, вічним кривдником та прямим конкурентом

Головним ньюзмейкером українського волейболу на початку цього літа стала чоловіча збірна. Один факт дебюту в Лізі націй, який став можливим через розширення турніру в цьому році, уже був подією, вартою уваги, однак про те, що цей дебют вийде настільки якісним, важко було й мріяти.

Після першого ігрового тижня Ліги націй збірна України з сімома очками посідає сьому сходинку турнірної таблиці, тримаючись у зоні плейоф, тож тепер можемо поглянути, що чекає на нашу команду цього разу.

Першим суперником підопічних Рауля Лосано стане потужна збірна Франції. Другий номер світового рейтингу, чинний переможець Ліги націй та олімпійський чемпіон не потребує додаткового представлення: це одна з найсильніших збірних світу, і саме заради можливості грати з такими суперниками команди прагнуть потрапити до Ліги націй.

Під час першого тижня французи, як і багато інших топових команд, на повну не включалися і всіх найсильніших волейболістів не залучали. У першому матчі Ле Бльо програли Аргентині (1:3), потім здобули перемоги над Італією (3:1) та Канадою (3:2), але в четвертій грі несподівано програли Німеччині (1:3). Наразі чинний чемпіон турніру з пʼятьма очками в активі йде навіть поза зоною плейоф, але ж всі розуміють, що це тимчасова ситуація.

Другий поєдинок українців також буде дуже непростим, адже в суперниках наша “улюблена” Туреччина, з якою синьо-жовті традиційно чимало мучилися ще з часів Золотої Євроліги. В останніх трьох зустрічах турки не пустили нас у фінал Кубка претендентів 2023 (2:3), не дали виграти Золоту Євролігу того ж року (2:3) та двома роками раніше (1:3).

Робити прогнози на матчі з Туреччиною - завдання не з легких. Безумовно, суперник - з тих, проти якого ми можемо чіплятися за результат, однак загалом трапитися може все що завгодно. Старт цієї Ліги націй турки провалили, щоправда, й суперники були дай Боже: Сербія (1:3), Нідерланди (1:3), Польща (0:3) та Китай (3:0). Тож до другого тижня суперник точно підходитиме із серйозним зарядом та бажанням покращити своє турнірне становище.

Після Туреччини на українську збірну чекає Японія - суперник, з яким ми не маємо такої багатої історії стосунків, однак надзвичайно серйозний: постійний учасник плейоф ЛН та четверта команда світового рейтингу. Поточний розіграш Ліги націй японці розпочали потужно - з трьох сухих перемог у матчах проти Китаю, Сербії та Нідерландів, тож будь-якому очку нашої команди з цим опонентом точно можна буде радіти.

Ну а наостанок українці зустрінуться з Болгарією - командою, яка у Лізі націй традиційно бореться за виживання, однак робить це успішно. На офіційному рівні з Україною востаннє грала на Євро-2023, і тоді ми зазнали поразки (1:3). Однак загалом це ще один суперник приблизно нашого рівня, і в поєдинках з такими визначатиметься доля команди Лосано.

Упродовж першого тижня болгари набрали 5 з 12 можливих очок завдяки перемогам над Аргентиною (3:0) та Німеччиною (3:2), тож тепер також будуть прагнути покращити своє турнірне становище.

Розклад матчів збірної України:

Середа, 25 червня, 12:30 - Україна - Франція

Четвер, 26 червня, 18:30 - Туреччина - Україна

Пʼятниця, 27 червня, 15:00 - Україна - Японія

Неділя, 29 червня, 19:00 - Болгарія - Україна

У матеріалі використані фото Getty Images, CEV