Олег Шумейко

Догравальниця збірної України з волейболу Олександра Міленко висловилася Суспільне Спорт про прихід до команди Якуба Глушака та боротьбу за потрапляння до Ліги націй.

Про роботу з Якубом Глушаком та порівняння з попереднім тренером

Я б сказала, що вони тотально різні. Так, Іван Петков був такий емоційний, коли щось там команда не грає, він міг кинути планшетку, на когось накричати. Теперішній тренер не настільки емоційний. Звичайно, ми не можемо очікувати, що він буде такий самий. Вже трохи притерлися, але все одно потрібен час. Це все за місяць, так, не відбувається швидко. Зараз наскільки це можливо, то все гаразд у нас.

Про амбіції відібратися у Лігу націй за підсумками 2025 року

Хочеться вже щось більше, щось краще. Тому для нас дуже важлива кожна перемога, щоб піднятись у світовому рейтингу і потрапити у Лігу націй. Це було б нереально круто. Хочеться, щоб так і було. Ми будемо намагатися робити все для цього.

Нагадаємо, що у півфінал Золотої Євроліги Україна зіграє з Швецією 28 червня.