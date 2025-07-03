Капітан збірної України з волейболу Христина Нємцева прокоментувала в ефірі Чемпіон Радіо тріумф команди у Золотій Євролізі:

Ми налаштовувалися тільки на перемогу, тому що ми розуміємо, як це важливо для нашого рейтингу, для нашої країни і для нас самих, як для спортсменів. Звичайно, ми ставили собі перше місце обов'язково виграти, тому що ми набираємо бали за рахунок цього і ми можемо на наступний рік за рейтингом вийти в Лігу Націй. І це дійсно, мені здається, мрія кожного спортсмена, ну в волейболі так точно.

Ми грали в групі зі шведками у Польщі і, на жаль, ми програли. І нам хотілося, напевно, все-таки довести, що ми кращі і ми можемо показати свою гарну гру. В принципі, це в нас вийшло.

Ми виграли 3-0. Зіграли від початку до кінця свою гру командно. Мені здається, ми не помічали, хто стоїть на тій площадці, і що там стоїть найкраща гравчиня світу (Ізабелла Хок).

Ми були просто однією командою. Ми шли до своєї цілі і я дуже задоволена, що в нас це вийшло.

Після програної гри ми трішки змінили тактику на блокі, на захисті, тому що ми розуміли, що вона досить висока гравчиня і дуже важко її чіпляти блоком.

Тому ми трішки там пересунули захист і, як показала гра, нам все вдалося.