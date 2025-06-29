Жіноча збірна України – переможниця Золотої Євроліги
У фіналі синьо-жовті обіграли Угорщину
35 хвилин тому
Фото: СEV
Жіноча збірна України з волейболу стала переможницею Золотої Євроліги.
У вирішальному матчі підопічні Якуба Глушака у чотирьох партіях обіграли національну команду Угорщини.
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Анетт Немет (Угорщина), яка набрала – 29 очок.
Золота Євроліга. Фінал
Угорщина – Україна – 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 17:25)
Нагадаємо, що у півфіналі українки обіграла Швецію – 3:0.
Для України цей фінал став третім в історії Золотої Євроліги. Раніше збірна грала у вирішальних матчах у 2017 та 2023 роках, і в обох випадках святкувала перемогу.