Румунія виграла «бронзу» Золотої Євроліги-2025
У матчі за третє місце румункі обіграли національну команду Швеції
близько 1 години тому
Фото: СEV
Жіноча збірна Румунії з волейболу здобула бронзові медалі Золотої Євроліги-2025.
У матчі за третє місце румунки в напруженому п’ятисетовому поєдинку обіграли національну команду Швеції з рахунком 3:2 (17:25, 25:20, 21:25, 26:24, 15:13).
Це друга бронза Румунії в історії участі в турнірі — вперше вони здобули третє місце у 2022 році.
Нагадаємо, у фіналі Золотої Євроліги-2025 збірна України обіграла Угорщину.
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