Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк оцінив в інтерв’ю Суспільне Спорт стартовий матч на чемпіонаті світу-2025:

Можливо, вони були більше готові та налаштовані, ніж ми. Грали як команда, у них була гарна атмосфера і, не менш важливо, їм чимало таланило: у нас м'ячі від рук летіли в аут, а в них – у майданчик або ж вони стояли у тих місцях, де м'яч відлітав. Звісно, добре попрацювали їхні статисти, які нас розібрали. Була не готовою Бельгія лише до тих непередбачуваних моментів, які ми створювали на «гарячу» руку, а до решти моментів вони були готові і показали дуже хорошу гру.

Ми не змогли показати максимум. Старалися, не можу сказати, що зіграли погано, але вони зіграли набагато краще. Зіграла, можливо, (в них) не вся команда, а один гравець. Молодець, зіграв на всі 100%.

У чому була складність гри проти Реггерса? Він хороший гравець, грає у гарному чемпіонаті. Грав дуже добре, ми закривали діагональ – він забивав у (лінію), закривали (лінію) – забивав діагональ. Окей, забивав він, але ті м'ячі, які бельгійці нам скидали, ми їх мали діставати. Треба підчистити наші незначні помилки, ці (невдалі) скидки, стояти у потрібному місці, коли відлітає від блоку. Незначні помилки та неправильний вибір позицій – це далося взнаки.

Є різні чинники та причини, хто і як виглядав. Бельгія не грала ані у Лізі націй, ані у Золотій Євролізі. Грали хлопці, що відпочили, а не такі, як ми, що вже «наїлися» тим волейболом. Що приховувати: атмосфера була не дуже вже давно. Ми над тим працюємо, і сподіваюся, що зможемо віднайти сили та мотивацію на нові матчі. Але ми ще не опускаємо голову. Сподіваюся, що у нас ще не два матчі, а більше. Покажемо максимум, бо ми українці, ніколи не здаємося і боротимемося до кінця.