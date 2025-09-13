Олег Шумейко

З 12 по 28 вересня на Філіппінах відбудеться чемпіонат світу з волейболу серед чоловічих команд. Збірна України, яка втретє зіграє на планетарній першості, потрапила до групи F. Крім «синьо-жовтих», у квартеті виступлять національні команди Італії, Бельгії та Алжиру.

Як і у дівчат, жереб не з найпростіших. Так само, як і у жіночої команди України, у групі будуть діючі тріумфатори змагань – Італія. Якогось особливого представлення колектив Фердінардо Де Джорджі навряд потребує.

Не варто обходити увагою і Бельгію. «Червоні дракони», як називають команду місцеві вболівальники, цього сезону були майже непомітними. Бельгійці пропустили Золоту Євролігу та з розгромними перемогами над не дуже міцними Австрією та Азербайджаном завершили відбір на Євроволей-2026. Недостача ігрової практики перетворилася на путівку до Ліги націй – на відміну від конкурентів у рейтингу FIVB, бельгійці зайвих очок не втрачали і з 17-ю позицію у рейтинг-листі отримали запрошення до ЛН-2026.

Що з до збірної Алжиру, то, традиційно, африканські збірні на щось особливе розраховувати не мають. У матчі-відкритті Туніс розгромив Філіппіни, але група A (Туніс, Філіппіни, Єгипет, Іран) виглядає на папері найслабшою, тож, ймовірно, тільки тут представники Африки і зможуть відзначитися позитивними результатами.

Україна – Бельгія

На папері, ключовий матч у квартеті для обох команд. 14 та 17 команди світу, які мають велику історію очних виступ. Незважаючи на перевагу у рейтингу, фаворитами букмекери вважають саме бельгійців – може, беруть до уваги і класичну проблему українців з першим матчем на великих турнірах. Хоч з 2019 року в обох зустрічах на Євроволеях 2019 та 2021 років перемоги здобували українці, то у минулому сезоні як у Золотій Євролізі, так і Кубку Претендентів ігри завершувалися перемогами бельгійців на тай-брейку. Так, можна сказати, що тоді українці були не в оптимальному складі. Але те ж стосується і бельгійців.

«Червоні дракони» нарешті зібрали боєздатний склад. Востаннє таке було ще у 2023 році на олімпійській кваліфікації, де бельгійці були у кроці від тріумфу. Збірна Бельгії на тай-брейк затягнула грізну Польщу, якщо і програвала, то виключно у 5 партіях, і втратила місце на Іграх-2024 у Парижі після прикрої поразки від Болгарії (2:3).

Продовжують прогресувати і юні бельгійські дарування. Ферре Реггерс з проспекта виріс в одну з найбільших зірок італійською Суперлеги, росте і Сеппе Ротті, Воут Д’Хеер та решта банди. І, найголовніше, знову можна буде слідкувати за пасуючим Стейном Д’Хулстом та капітаном команди Семом Деру. Останній (який вже кілька сезонів грає у росії) в інтерв’ю пресслужбі збірної Бельгії сказав наступне:

Чи не впливає на вас політична ситуація в росії?

Більше немає рейсів з Брюсселя до москви. Тож мені доводиться літати до новосибірська через Стамбул. Але на місці мало чути про війну проти України. Просто стає трохи складніше літати туди й назад. Сем Деру

Це так, якщо потрібна була додаткова мотивація…

Україна – Алжир

Алжир – 87 команда світового рейтингу. Нижче серед представників ЧС-2025 тільки Філіппіни – і то через вже зараховану втрату рейтингу за поразку від Тунісу. На цьому б прев’ю цього матчу можна було би завершувати, але підемо за прикладом гравців національної команди України і не будемо закидати суперника шапками.

Більшість представників африканської збірної виступають недалеко від Батьківщини – Алжир, Лівія, Катар, ОАЕ. Найкращі ж, традиційно для колишніх французьких колоній, йдуть підкорювати волейбольну Європу саме через Францію. Не є виключенням і Алжир – Фарук Тізіт грає у Ам’єні зі співвітчизником Махді Хашемі (який у заявку не потрапив), а у Реймі виступають Буджемаа Іккен та Біллел Суалем. Вони і мають бути основними дійовими особами команди на цьому турнірі, але навіть виграний сет у одній з трьох ігор для Алжиру можна буде вважати великим успіхом.

Італія – Україна

Заключним суперником у групі будуть діючі тріумфатори змагань італійці. Команда Де Джорджі зараз знаходиться на визначальному етапі – це друге найкраще покоління в історії Італії після грізної команди 90-х років, яка взяла 3 чемпіонати світу поспіль, чи все ж молодості ще потрібно набратися досвіду.

До змагань у порівнянні з Олімпіадою-2024 «сквадра адзурра» підходить у дещо оновленому складі. Натуралізований екслюксембуржець Каміл Рихліцкі буде суттєвою допомогою до нестабільного, хоч і топового Юрі Романо, а от з 4 зоною є питання. У підготовці з травмою вибув другий догравальник команди Даніелє Лавіа, і як відреагує колектив поки залишається тільки гадати. Його місце має зайняти Маттіа Боттоло, який дивовижно зіграв за Любе Чивітанову в італійських першостях, але у збірній поки буксує. Є також молоді та більш зелені Франческо Сані та Лука Порро, але… Якщо Алессандро Мікелетто десь не зможе витягнути гру на собі, а у товаришів по позиції гра не піде, італійцям може бути досить складно.

Позитиву додає і те, що Україна та Італія вже зустрічалися цьогоріч у Лізі націй, продемонструвавши видовищний 5-сетовий трилер. Вперше у протистояннях з італійцями вдалося виграти сет, перервавши вкрай неприємну статистику. Чому б не замахнутися і на першу перемогу над таким грандом?

Що ж до українців, то зі змін можна відзначити тільки що повернення до збірної Максима Дрозда. Центральний блокуючий останніми сезонами страждав від травм, але будемо сподіватися, що габаритному гравцеві у потрібні для команди моменти вдасться проявити себе найкраще.

Перший чемпіонат світу у 1998 році завершився підсумковим 10-м місцем, у 2022 після 24-річної паузи «синьо-жовті» вже стали сьомими. Може, далі четвірка?

Склад збірної України:

Пасуючі: Віталій Щитков, Юрій Синиця

Догравальники: Ілля Ковальов, Дмитро Янчук, Тимофій Полуян, Євген Кісілюк

Діагональні: Василь Тупчій, Данило Уривкін

Центральні блокувальники: Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Максим Дрозд

Ліберо: Олександр Бойко, Ярослав Пампушко

Розклад матчів збірної України на ЧС-2025:

14 вересня

Україна – Бельгія о 09:00 за київським часом

16 вересня

Україна – Алжир о 09:00 за київським часом

18 вересня

Італія – Україна о 16:30 за київським часом

За трансляціями матчів слідкуйте на Суспільне Спорт, а також maincast.tv.

Фото: Voleyball World та cev.eu