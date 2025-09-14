Збірна України невдало стартувала на чемпіонаті світу-2025 з волейболу
«Синьо-жовті» були розгромлені командою Бельгії
9 хвилин тому
Сьогодні, 14 вересня, чоловіча збірна України з волейболу стартувала на чемпіонаті світу-2025.
Наша команда програла збірній Бельгії з рахунком 0:3.
Нагадаємо, Україна грає в групі F, суперниками «синьо-жовтих» також є збірні Італії та Алжиру.
Чемпіонат світу-2025. Група F
Україна – Бельгія 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)
Наступний матч на чемпіонаті світу з волейболу Україна проведе проти Алжиру у вівторок, 16 вересня, о 09:00 за київським часом.
Пряма трансляція – на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного, а також YouTube-каналі Суспільне Спорт.
