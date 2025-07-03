Олег Шумейко

Капітан збірної України з волейболу Христина Нємцева поділилася думками в інтерв’ю Чемпіон Радіо про виступ команди на чемпіонаті світу-2025, який стане другим в історії для нашої жіночої команди.

В 1994 році тоді групову стадію пройшли, і в одній восьмій фіналу поступилися збірні Японії аж 0-3. Величезна та перерва між xемпіонатами була. Які наші очікування? Чи готові ми взагалі до цього xемпіонату світу?

Так, ми дійсно на це дуже чекали і розуміємо, що останній xемпіонат світу був дуже давно, тому ми налаштовувалися на серйозні ігри, тому що в нас дійсно серйозні суперники, і ми будемо показувати гру, будемо просто гризти підлогу, як кажуть, показувати себе з кращої сторони!

Відзначимо, що суперницями українок у групі на ЧС-2025 будуть збірні Японії, Сербії та Камеруну.

Що потрібно збірній Україні для кваліфікації до Ліги націй.