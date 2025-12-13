Команда українок завершила виступи на клубному чемпіонаті світу
Жетису програло на груповому етапі усі три матчі
У бразильському Сан-Паулу проходить клубний чемпіонат світу-2025 з волейболу.
Команда двох українок казахстанська Жетису завершила виступ на груповому етапі, програвши усі три зустрічі (Скандіччі (Італія) 0:3; Альянсі (Перу) 1:3 та Озаску (Бразилія) 2:3). Відзначимо, що пасуюча команди Дар’я Шаргородська відіграла усі три матчі, у той час як інша українка Каріна Денисова пропускала турнір через травму.
Півфінальні пари:
Скандіччі – Прая
Конельяно – Озаску
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни вийшли до 1/8 фіналу Кубка Виклику.