Епіцентр-Подоляни вдруге обіграли сербів та вийшли до 1/8 фіналу Кубка Виклику
Наступним суперником українців стане Пафос чи ПАОК
близько 2 годин тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
Епіцентр-Подоляни у другому матчі 1/16 фіналу Кубка Виклику з волейболу обіграли Караджордже Тополу 3:0 та пройшли до 1/8 фіналу змагань.
Найрезультативнішим гравцем у складі «бізонів» став центральний блокуючий Артем Смоляр, який набрав 9 очок (5 на подачі, по 2 на блоці та в атаці). Для проходу далі Епіцентр-Подолянам було достатньо двох виграних партій, тож на третій сет можливість проявити себе отримали гравці ротації.
Кубок Виклику. 1/16 фіналу
Караджордже Топола – Епіцентр-Подоляни 0:3 (16:25, 14:25, 23:25)
Суперник Епіцентр-Подолян у наступному раунді визначиться у протистоянні Пафоса та ПАОКа (перша гра 3:1 на користь греків).