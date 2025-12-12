Олег Шумейко

Епіцентр-Подоляни у другому матчі 1/16 фіналу Кубка Виклику з волейболу обіграли Караджордже Тополу 3:0 та пройшли до 1/8 фіналу змагань.

Найрезультативнішим гравцем у складі «бізонів» став центральний блокуючий Артем Смоляр, який набрав 9 очок (5 на подачі, по 2 на блоці та в атаці). Для проходу далі Епіцентр-Подолянам було достатньо двох виграних партій, тож на третій сет можливість проявити себе отримали гравці ротації.

Кубок Виклику. 1/16 фіналу

Караджордже Топола – Епіцентр-Подоляни 0:3 (16:25, 14:25, 23:25)

Суперник Епіцентр-Подолян у наступному раунді визначиться у протистоянні Пафоса та ПАОКа (перша гра 3:1 на користь греків).