Олег Шумейко

Ліберо збірної України з волейболу Олександр Бойко прокоментував Суспільне Спорт про виступ команди у Лізі націй.

Про результати збірної в перший змагальний тиждень

Так, я вважаю, що це однозначно успіх. Як на мене, від нас не очікували такої гри, такого результату. Це, без сумніву, успіх. Чи можна було краще? Гадаю, що можна, але потрібно враховувати також той факт, що, по-перше, фізично було важко: після вихідного три гри було, і всі три по п'ять сетів. Фізично це було важко, морально – теж нелегко. Але це гарний досвід і, як на мене, перший ігровий тиждень ми не провалили і гідно зіграли.

Про рівень підготовки збірної до кожного суперника

У нас немає такого, що на одну гру налаштовуємося по одному, на іншу – інакше. Підготовка до кожного матчу йде як завжди на повну: готуємося, розбираємо команду, налаштовуємося. Немає значення, чи це США або Іран – готуємося до гри однаково.

Про рівень суперників в Лізі націй

Ігри у Лізі націй особисто для мене – щось нове, новий рівень. Це нові можливості, новий, неймовірний досвід. Це ігри проти топів на гарному рівні, де дуже гарна атмосфера, де можна показати себе, що ти вмієш, як ти граєш. Вважаю, що для кожного гравця це дуже гарна історія, де можна себе проявити.

Про тренувальний збір перед другим тижнем змагань

За наступних суперників мова поки що не йшла, поки що їх не розбирали. У нас була ціль, були сфокусовані на цьому ігровому тижні. Вилітаємо у Польщу, в Катовіце, у тренувальний табір, і вже 19-го починаємо підготовку до наступного ігрового тижня. Будемо готуватися до тих суперників, з яким будемо грати.

Наступний матч українці проведуть 25 червня. Суперником буде олімпійський чемпіон Франція.