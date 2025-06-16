Завершили дебютний тиждень Ліги націй на мінорній ноті. Огляд матчу Україна – Іран
«Синьо-жовті» у Ріо-де-Жанейро здобули 2 перемоги та зазнали двох поразок
близько 2 годин тому
Фото: Volleyball World
15 червня чоловіча команда України з волейболу провела заключний матч першого ігрового тижня Ліги націй, який проходив у бразильському Ріо-де-Жанейро.
У 4 турі ЛН-2025 «синьо-жовті» на тай-брейку поступилися Ірану (2:3). За чотири зустрічі «синьо-жовті» здобули 2 перемоги та мають 7 очок у доробку.
Хайлайти матчу Україна – Іран:
Наступний матч українці проведуть 25 червня. Суперником буде олімпійський чемпіон Франція.