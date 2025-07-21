Олег Шумейко

Догравальник збірної України Ілля Ковальов в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про завершальний для «синьо-жовтих» матч Ліги націй з Канадою:

Канадці добре відіграли у прийомі. Ми очікували, що вийде перший склад і розбирали його, а вийшов другий – навіть їх не дивилися. Але вони вийшли та добре зіграли. Вони не проходили у Фінал восьми, їм не було чого втрачали. Тому вони зіграли у свою гру, а ми – ні.

Я не знаю (чого не вистачило з Канадою). Всі втомилися, але у всіх було бажання потрапили до фіналу. Непогано грали, але в кінцівках кожен по помилці припустився – і програли як третю, так і четверту партії. Наче непогано грали, але нічого страшного. Будемо готуватися до чемпіонату світу.

Про підсумок виступу у Лізі націй:

Непогано виступили, мали шанс. Може, це був останній шанс потрапили до вісімки найкращих у Лізі націй; можливо, ні. Але ми ним не скористалися. Думаю, зараз день-два перепочинемо. Це непоганий результат для України.

Про пошкодження:

Якась є травма, але яка, ніхто не знає. Щось болить. Почалося в Болгарії, коли ми грали з Японією (у другий ігровий тиждень). Обстежили ногу, все було добре, нічого немає, жодних розривів. Але вона болить, і я не можу стрибати. Проти Японії та Болгарії грав через біль, але він став ще сильнішим – не міг грати більше.

Відновився за два тижні (перед заключними матчами), не тренувався, біль пройшов. Я перші дві партії проти Нідерландів відіграв нормально, потім у третій партії нога заболіла – і все. Треба їхати в клуб (Барком-Кажани) до свого фізіотерапевта і там обстежуватися. Або шукати якогось іншого лікаря. Нічого не можу сказати.

Нагадаємо, що жіноча команда України виступить у Лізі націй-2026.