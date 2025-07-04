Олег Шумейко

Догравальниця збірної України Олександра Міленко у коментарі Суспільне Спорт прокоментувала перемогу команди у Золотій Євролізі:

Ця перемога для нас, спортсменок, є як власним досягненням, так і загалом для збірної України. Це знак того, що ми себе можемо проявити, показати й здобувати такі от титули. Це дуже багато чого означає, не тільки для нас, але й для всієї країни. Тому емоції неперевершені.

Це вже друга моя перемога зі збірною, і це дуже мотивує. Дивишся на нашу команду і розумієш, що ми це зробили вже двічі; розумієш, що можемо набагато більше і набагато краще.

Про підготовку до реваншу зі Швецією:

Перше, над чим ми працювали – це змінили систему захисту нашого для неї (Хок). Проаналізували краще напрямок її атаки. Іншим завданням було після її атаки, якщо ми підіймаємо цей м'яч в захисті, реалізувати свою атаку. Не можна було розігруватися ні нам, ні їм. Отака була установка, і це ми відпрацьовували. Тактика у захисті зазнала змін під неї.

Можливо, вони нас недооцінили після програної гри. Тоді дійсно була, скажемо так, неприємна гра для нас – ми себе не показали так, як можемо. Ми змінилися, я б сказала, тому що вийшли більш налаштовані, агресивніші, тим паче, бо це півфінал. Ми вже дійшли до фінальної четвірки, тож мали тепер дійти і до фіналу та не зупинятися на цьому.

Про камбек у другій партії матчу зі Швецією:

У кожної був вогонь в очах, в кожної було бажання. І ми, по-перше, не любимо програвати, ніхто не любить. Для того, щоб не давати їм можливості розігруватися і відчувати більшу впевненість в собі, нам потрібно було їх притиснути. Ми це зробили в першу чергу подачею, дуже сильно збили їм прийом. У нас було досить багато ейсів. І, звісно, це підриває командний дух і налаштування на гру команди суперниць. Це перше, що нам допомогло повернутися в ці п'ять очок. І ще дійсно реалізована гарна атака. Захист – атака, захист – атака.

Про фінал з Угорщиною:

Особисто моя думка – румунки сильніші за угорок. Якби ми з румунською збірною зустрілись у фіналі, ще й після важкої гри зі Швецією, який би там рахунок на табло не був, але кожна партія — це віддані сили, емоції. А фінальна гра відразу ж на наступний день, тобто часу на відновлення немає. І з румунками було б важче, ніж з Угорщиною.

З угорками ми грали неодноразово до цього, а також в Золотій Євролізі. Тому більшість з них я знаю, пам'ятаю, що вони роблять, що вміють. Це не було чимось для нас супер новим. Крім цього, ми добре розібрали їхню основну нападницю, діагональну під 13-м номером (Анетт Немет). Вона була основною загрозою, бо може принести своїй команді понад 20-25 очок. Тому основною задачею для нас було зупинити її: зробиш це – зупиниться вся команда. Так, в принципі, і сталось.

Що потрібно збірній Україні для кваліфікації до Ліги націй.