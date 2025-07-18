Ліга націй. Україна – Сербія. Відеотрансляція
«Синьо-жовті» продовжують боротьбу за вихід до плей-оф змагань
близько 6 годин тому
Фото: Volleyball World
18 липня чоловіча команда України з волейболу проведе матч 11 туру Ліги націй зі збірною Сербії.
Трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 17:30 за київським часом.
Відзначимо, що українці у турнірній таблиці ЛН-2025 йдуть шостими з шістьма перемогами та 18-а очками. Серби посідають останню сходинку, вигравши тільки 1 матч.