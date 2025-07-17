Україна дала бій чемпіонам світу, але поступилася Італії в п’яти партіях у Лізі націй
Найрезультативнішем гравцем зустрічі став Дмитро Янчук
близько 19 годин тому
Фото: volleyballworld
Чоловіча команда України з волейболу у рамках десятого туру Ліги націй зазнала поразки.
Підопічні Рауля Лосана у п'яти партіях партіях поступилася чинним чемпіонам світу – національній команді Італії.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Дмитро Янчук, який набрав 25 очок.
Ліга націй. 10-й тур
Україна – Італія 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)
У попередньому протистоянні синьо-жовті обіграли Нідерланди.
Наступну гру українці проведуть 18 липня проти Сербії. Початок зустрічі о 17:30.