Денис Сєдашов

Міжнародна федерація волейболу оголосила країни, які прийматимуть майбутні чемпіонати світу.

У 2027 році жіночий турнір уперше в історії відбудеться в Північній Америці — його проведуть США та Канада.

Ще одне історичне рішення — проведення чоловічого чемпіонату світу-2029 у Катарі. Це стане першим випадком, коли змагання світового рівня пройдуть на Близькому Сході.

Рішення ухвалили під час засідання FIVB у Філіппінах, де зараз триває чоловічий чемпіонат світу-2025.

2027 рік : чоловічий чемпіонат світу пройде в Польщі, жіночий — у США та Канаді.

2029 рік: господарем чоловічої першості стане Катар, а країна проведення жіночого турніру ще не визначена.

