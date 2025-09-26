Міжнародна федерація волейболу визначила господарів ЧС-2027 та ЧС-2029
Волейбольні чемпіонати світу змінюють географію
близько 14 годин тому
Міжнародна федерація волейболу оголосила країни, які прийматимуть майбутні чемпіонати світу.
У 2027 році жіночий турнір уперше в історії відбудеться в Північній Америці — його проведуть США та Канада.
Ще одне історичне рішення — проведення чоловічого чемпіонату світу-2029 у Катарі. Це стане першим випадком, коли змагання світового рівня пройдуть на Близькому Сході.
Рішення ухвалили під час засідання FIVB у Філіппінах, де зараз триває чоловічий чемпіонат світу-2025.
2027 рік: чоловічий чемпіонат світу пройде в Польщі, жіночий — у США та Канаді.
2029 рік: господарем чоловічої першості стане Катар, а країна проведення жіночого турніру ще не визначена.
