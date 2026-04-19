Сергій Разумовський

У чемпіонаті Румунії з волейболу серед чоловіків стартувала півфінальна серія плей-оф, у якій Аркада Галац зустрілася із Залеу. Перший матч протистояння завершився вольовою перемогою команди з Галаца з рахунком 3:2.

За Аркаду виступають українські волейболісти Дмитро Шаповал, Ян Єрещенко і Василь Тупчій. Лідер збірної України нещодавно поповнив склад клубу, що бореться за чемпіонство, і вже в дебютному матчі у стартовому складі він продемонстрував свою важливість.

Початок зустрічі залишився за Залеу, який виграв перші дві партії та повів 2:0 за сетами, повністю контролюючи перебіг гри. Однак у третьому сеті ситуація на майданчику змінилася після появи Василя Тупчія у старті. Саме з цього моменту Аркада перехопила ініціативу.

Господарі впевнено провели наступні два сети, зрівняли рахунок у матчі та перевели гру на тай-брейк. У вирішальній партії боротьба була напруженою до самого кінця, але Аркада Галац зуміла вирвати перемогу — 19:17, оформивши загальний успіх у матчі з рахунком 3:2.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став українець Ян Єрещенко, який набрав 23 очки. Ще 16 балів до активу команди додав Василь Тупчій, якого визнали найкращим гравцем поєдинку. Другий матч півфінальної серії між Аркадою Галац та Залеу відбудеться 24 квітня.

Чемпіонат Румунії. Дивізіон A1 (Чоловіки), 1/2 фіналу

Аркада Галац – Залеу 3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:19, 19:17)

Нагадаємо, ще нещодавно Тупчій виступав за український Барком-Кажани.