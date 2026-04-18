Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 28) прокоментувала свою перемогу над німкенею Татьяною Марією (WTA 63) — 6:3, 6:0 та поділилася емоціями перед вирішальним матчем за титул.

У флеш-інтерв'ю на корті українка зазначила, що попри розгромний рахунок, поєдинок вимагав значних фізичних зусиль через специфіку гри суперниці на ґрунтовому покритті. Слова наводить ВТУ.

Я вже двічі грала з Татьяною на харді. Думаю, сьогодні я діяла дуже агресивно, а її різані удари не збивали мій ритм. Розумію, що багатьом тенісисткам проти неї грати непросто, особливо на траві. Сьогодні ми вперше зустрілися на ґрунті, і це було зовсім не легко, особливо на початку. Розіграші виходили затяжними, потрібно було багато працювати ногами. Тому, можливо, за рахунком здається, що матч пройшов легко, але насправді це точно не так. Марта Костюк

Також Костюк з гумором відреагувала на свій вихід у фінал, згадавши попередні невдачі у вирішальних матчах проти лідерок рейтингу.

Ну, як мінімум, цього разу я не граю у фіналі проти першої ракетки світу (сміється). Я програла три останні фінали, тому з великим нетерпінням чекаю завтрашнього поєдинку. Сподіваюся на вашу підтримку — вона мені точно знадобиться. Це завжди здорово — грати у фіналі, незалежно від того, як усе складеться. Я дуже рада знову бути тут. Марта Костюк

У фіналі турніру у Руані між собою зустрінуться дві україни — Марта Костюк та 19-річна Вероніка Подрез. Гра відбудеться у неділю, 19 квітня.