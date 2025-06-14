Збірна України після перемоги над Кубою увійшла до топ-3 Ліги націй
Наша команда має однакове співвідношення сетів із лідером турніру
близько 3 годин тому
Збірна України / Фото - volleyballworld.com
Чоловіча збірна України з волейболу піднялася у топ-3 Ліги націй після двох зіграних матчів.
Здобувши другу перемогу над Кубок (3:2) і додавши два очки за 5-сетовий поєдинок, команда Рауля Лосано розташувалася у трійці кращих.
Синьо-жовті водночас зберігають однакове співвідношення сетів із лідером турніру Польщею – 6:2 після двох ігор.
Наступний матч очікує на збірну України вже в суботу, 14 червня, коли підопічні Лосано зіграють із шостою командою у турнірній таблиці Бразилією.
Пряма трансляція матчу – о 16:00 на платформах Суспільне Спорт.
Нагадаємо, у першому матчі Ліги націй Україна розгромила призерів Олімпіади у Парижі.
Матеріали по темі
Гравець збірної України розповів, від чого залежить результат у другому матчі Ліги націй
близько 21 години тому