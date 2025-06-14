Кісілюк – про перемогу над Кубою у Лізі націй: «Ми просто віддали все, що могли»
Догравальник збірної України назвав старт на турніру неймовірним
близько 1 години тому
Збірна України / Фото - volleyballworld.com
Догравальник збірної України з волейболу Євгеній Кісілюк дав флешкоментар після перемоги над збірною Куби (3:2) у Лізі націй.
Цитує Кісілюка Volleyball World.
«Для нас це неймовірний старт. Це наш перший раз у Лізі націй, і атмосфера була приголомшливою. Ми хотіли грати тут протягом тривалого часу, а тепер ми просто хочемо показати, що можемо грати на такому рівні.
Це був важкий матч, і, виходячи на тай-брейк, ми просто віддали все, що могли, щоб здобути перемогу».
Нагадаємо, що після двох зіграних матчів наша команда йде на третьому місці в своєму дебютному сезоні у Лізі націй.