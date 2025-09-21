Обидва кривдника збірної України вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу
Італія та Бельгія розіграють путівку до півфіналу турніру
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
21 вересня на Філіппінах відбулися два матчі плей-оф чемпіонату світу-2025 з волейболу серед чоловічих команд. Суперники збірної України за групою F Бельгія та Італія синхронно здобули перемогу «всуху» над Фінляндією та Аргентиною та зіграють у чвертьфіналі ЧС-2025.
Чемпіонат світу. 1/8 фіналу
Аргентина – Італія 0:3 (25:23, 25:20, 25:22)
Бельгія – Фінляндія 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)
