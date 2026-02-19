Перуджа виграла всі матчі у групі та з першого місця вийшла у плей-оф Ліги чемпіонів
«Дияволи» в заключній зустрічі обіграли Берлін-Ресайклін
близько 6 годин тому
Фото: cev.eu
Перуджа у рамках шостого туру волейбольної Ліги чемпіонів обіграла Берлін-Ресайклін та завершила груповий ета з усіма перемогами й з першої позиції пробилася до плей-оф.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький набрав 9 очок. Українець реалізував 8 атак та зробив 1 ейс.
Ліга чемпіонів. 6-й тур
Берлін-Ресайклін – Перуджа 0:3 (17:25, 18:25, 20:25)
