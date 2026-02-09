Перуджа з Плотницький поступилася у півфіналі Кубка Італії
«Дияволи» програли майбутнім тріумфаторам змагань
15 хвилин тому
Фото: Перуджа
Перуджа у півфіналі Кубка Італії поступилася Вероні 0:3 та вдруге поспіль залишилася поза фіналом змагань.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький набрав 7 очок – 6 в атаці на одне на подачі. Відзначимо, що Верона у фіналі обіграла Трентіно та завоювала перший трофей в Італії в історії клубу.
Кубок Італії. Півфінал
Верона – Перуджа 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)
