Плотницький став найкращим бомбардиром переможного матчу Перуджі у чемпіонаті Італії
Українець у зустрічі з П’яченцою набрав 19 очок
близько 11 годин тому
Фото: Перуджа
Перуджа у рамках регулярного чемпіонату Італії з волейболу перемогла П’яченцу 3:2.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький став найкращим бомбардиром зустрічі. Українець набрав 19 очок – 15 в атаці, 3 на блоці та 1 на подачі.
Італійська Суперлега
Перуджа – П’яченца 3:2 (21:25, 25:17, 25:18, 23:25, 15:12)
