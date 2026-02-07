Барком-Кажани переграли чемпіонів Польщі та збільшили переможну серію у ПлюсЛізі до 3 матчів
Долю зустрічі українського колективу вкотре вирішив тай-брейк
близько 1 години тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках 20 туру ПлюсЛіги здобули перемогу над чемпіонами Польщі Богданкою ЛУК 3:2.
Для українців це третя поспіль звитяга на тай-брейку. Попри вдалий результат, піднятися вище 13 сходинки «кажанам» не вдалося – відстань від зони вильоту складає 5 очок. MVP зустрічі став догравальник Лоренцо Поуп, який набрав 16 очок.
Чемпіонат Польщі
Богданка ЛУК – Барком-Кажани 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 25:19, 12:15)
Визначені півфіналісти Кубка України.
Поділитись