Плотницький став MVP матчу та вивів Перуджу у плей-оф Ліги чемпіонів
Українець у матчі з Гуагуас Лас-Пальмас набрав 16 очок
26 хвилин тому
Фото: cev.eu
У четвертому турі Ліги чемпіонів з волейболу серед чоловічих команд Перуджа обіграла Гуагуас Лас-Пальмас та вийшла до плей-оф турніру.
Догравальника «дияволів» Олега Плотницького було визнано MVP зустрічі. Українець став найрезультативнішим гравцем італійців з 16-а очками – 13 в атаці, 2 на подачі та 1 на блоці.
Ліга чемпіонів. 4-й тур
Перуджа – Гуагуас Лас-Пальмас 3:1 (26:24, 25:19, 21:25, 25:20)
