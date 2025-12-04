Плотницький допоміг Перуджі виграти третій поспіль матч у чемпіонаті Італії
Українець у зустрічі з Гроттаццоліною набрав 7 очок
близько 2 годин тому
Фото: Перуджа
Перуджа у матчі дев’ятого туру чемпіонату Італії з волейболу здобула перемогу на Гроттаццоліною 3:0.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький за зустріч заробив 7 очок – 6 в атаці та 1 на подачі. Відзначимо, що Перуджа продовжує лідирувати у Суперлезі, маючи перевагу над найближчим переслідувачем у 3 очки, але відігравши на 2 зустрічі більше.
Чемпіонат Італії
Гроттаццоліна – Перуджа 0:3 (23:25, 21:25, 21:25)
Нагадаємо, що Балта завершила виступи у єврокубках.