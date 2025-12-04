Балта взяла реванш у Неба в 1/16 фіналу Кубка Виклику, але завершила виступи у єврокубках
Українки обіграли суперниць у п’яти сетах
близько 6 годин тому
Фото: cev.eu
Балта у матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка Виклику здобула перемогу над Небом.
Хорватський колектив виграв 2 перших партії. Здобувши путівку до наступного раунду, господарі майданчику суттєво змінили склад. Гравці ротації і української команди отримали 3 партії ігрового часу. Найрезультативнішою гравчинею зустрічі стала центральна блокуюча Кіма Жаркова, яка набрала 18 очок.
Кубок Виклику. 1/16 фіналу
Небо – Балта 2:3 (25:21, 25:20, 22:25, 15:25, 9:15) Перший матч – 3:0
