Плотницький не врятував Перуджу від поразки від чемпіонів Італії
«Дияволи» у чотирьох партіях поступилися Трентіно
близько 8 годин тому
Фото: Перуджа
Перуджа у матчі регулярного чемпіонату Італії з волейболу зазнали поразки від тріумфаторів Суперліги минулого сезону Трентіно.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький провів на майданчику 4 партії та набрав 10 очок – 7 в атаці, 2 на подачі та 1 на блоці.
Італійська Суперлега
Трентіно – Перуджа 3:1 (25:21, 25:16, 27:29, 25:23)
Нагадаємо, що Барком-Кажани поступилися чемпіону Польщі.