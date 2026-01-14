Плотницький допоміг Перуджі завоювати 15 поспіль перемогу
У матчі чемпіонаті Італії «дияволи» переграли Модену
близько 1 години тому
Фото: Перуджа
Перуджа у рамках 15 туру чемпіонату Італії з волейболу обіграла Модену 3:1, здобувши 15 поспіль перемогу у сезоні.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький набрав 14 очок. Українець реалізував 12 з 18 атак, а також подав 1 ейс та зробив 1 блок.
Італійська Суперлега. 15-й тур
Перуджа – Модена 3:1 (27:25, 19:25, 25:21, 25:20)
