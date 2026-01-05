Плотницький з Перуджею виграв перший матч у 2026 році
Українець з’являвся на майданчику тільки у другій партії
близько 1 години тому
Фото: Перуджа
Перуджа у матчі 14 туру чемпіонату Італії з волейболу обіграла Мілано 3:1.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький з’являвся на майданчику тільки у другій партії, проте встиг відзначитися двома набраними пунктами – обидва з подачі.
Італійська Суперлега
Перуджа – Мілано 3:1 (25:21, 23:25, 25:14, 25:19)
Нагадаємо, що Плотницький з Перуджею став переможцем клубного чемпіонату світу.