Плотницький з Перуджею зазнав першої поразки у сезоні
«Дияволи» на тай-брейку поступилися Вероні
близько 1 години тому
Фото: Перуджа
Перуджа у зустрічі сьомого туру італійської Суперлеги зазнала першої поразки у сезоні, втративши 6-матчеву переможну серію на старті сезону.
«Дияволи» вдома програли Вероні у 5-сетовому поєдинку. Догравальник Перуджі Олег Плотницький з’являвся на майданчику у чотирьох сетах – українець набрав 5 очок (3 в атаці та 2 на блоці).
Чемпіонат Італії
Перуджа – Верона 2:3 (23:25, 25:17, 23:25, 25:16, 12:15)
