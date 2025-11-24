Барком-Кажани програли чемпіону Польщі у ПлюсЛізі
Український клуб у чотирьох партіях поступився Богданці ЛУК
близько 2 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках сьомого туру ПлюсЛіги поступилися чемпіону Польщі Богданці ЛУК.
Львів’яни вдома в Ельблонгу зуміли відібрати у фаворита тільки одну партію, не зумівши набрати очки. Найкращими бомбардирами у складі «кажанів» стали Лоренцо Поуп та Василь Тупчій, які принесли команді по 16 очок.
ПлюсЛіга. 7-й тур
Барком-Кажани – Богданка ЛУК 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 20:25)
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни стали володарями Суперкубка України.
