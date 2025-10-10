Плотницький після матчу в Японії відмовився від рукостискань з росіянами
Перуджа з українцем перемогли Санторі Санбьордс 3:1
38 хвилин тому
Догравальник Перуджі Олег Плотницький після товариського матчу з Санторі Санбьордс (перемога італійців 3:1) відмовився від рукостискання з російськими гравцями японського клубу натуралізованим українцем дмітром мусерським та натуралізованим білорусом єгором клюкою.
Вболівальники у соцмережах висловлювали змішану реакцію. Деякі підтримали українця, інші ж вважали цей вчинок непотрібним на волейбольному майданчику. Відзначимо, що клюка був одним з нечисленних росіян, хто закликав 24 лютого 2022 року до припинення війни. Щоправда, до завершення сезону-2024/25 у складі пітєрського зєніта.
Нагадаємо, що Плотницький допоміг Перуджі вперше в історії виграти Лігу чемпіонів.
