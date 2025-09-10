Олег Гончар

Колишній гравець збірної України з волейболу Олег Плотницький в соцмережах порталу XSPORT.ua посперечався з уболівальником.

Плотницький відреагував на коментар уболівальника, який його образив.

Уболівальник: «Дякувати богу, що у списку немає Плотницького. Значить можна знову вболівати і чекати хороших результатів».

Плотницький: «Тоді є ймовірність, що це останній турнір в якому ти зможеш вболівати за збірну».

Уболівальник: «Все можливо, але для цього тобі доведеться якимись чином повернутись назад у збірну, у що мені мало віриться. Хоча насправді, було б цікаво спостерігати».

Плотницький: «Що ж там такого цікаво? Приїхав, тренуєшся, граєш і все».

